Profitable QIAGEN-Investition? 05.03.2026 10:03:31

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen QIAGEN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,82 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die QIAGEN-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,282 QIAGEN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,28 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 04.03.2026 auf 40,88 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,72 Prozent verringert.

QIAGEN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

