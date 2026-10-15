DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in QIAGEN-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden QIAGEN-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Aktie betrug an diesem Tag 49,93 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in QIAGEN-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 200,291 QIAGEN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 41,12 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8 235,98 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,64 Prozent eingebüßt.

QIAGEN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at