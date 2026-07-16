QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|QIAGEN-Investmentbeispiel
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16.07.2026 10:03:23
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QIAGEN von vor 3 Jahren bedeutet
Am 16.07.2023 wurde das QIAGEN-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 45,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,883 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 801,70 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 15.07.2026 auf 36,64 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,83 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von QIAGEN belief sich zuletzt auf 7,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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