QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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QIAGEN-Anlage im Blick 19.03.2026 10:04:12

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in QIAGEN von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen QIAGEN-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die QIAGEN-Aktie an diesem Tag 38,46 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 259,989 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 254,31 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 18.03.2026 auf 35,60 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 254,31 EUR, was einer negativen Performance von 7,46 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für QIAGEN eine Börsenbewertung in Höhe von 7,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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