Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Lohnender Rheinmetall-Einstieg?
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30.09.2026 10:03:37
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.09.2016 wurde das Rheinmetall-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 61,96 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 16,139 Rheinmetall-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 15 500,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 960,40 EUR belief. Mit einer Performance von +1 450,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Rheinmetall zuletzt 45,08 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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