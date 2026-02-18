Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Profitable Rheinmetall-Anlage? 18.02.2026 10:04:02

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rheinmetall-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Rheinmetall-Aktie an diesem Tag 63,57 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, hat nun 157,307 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 253 500,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 611,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 2 435,00 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Rheinmetall zuletzt 74,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

