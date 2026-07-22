Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Investmentbeispiel
|
22.07.2026 10:04:24
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rheinmetall-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 255,80 EUR. Bei einem Rheinmetall-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,391 Rheinmetall-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 389,13 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Anteils am 21.07.2026 auf 995,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 289,13 Prozent gesteigert.
Am Markt war Rheinmetall jüngst 46,20 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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