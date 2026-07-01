Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Profitable Rheinmetall-Investition?
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01.07.2026 10:04:13
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingefahren
Am 01.07.2021 wurden Rheinmetall-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Rheinmetall-Papier bei 84,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,190 Rheinmetall-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie auf 990,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 179,17 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 079,17 Prozent zugenommen.
Rheinmetall erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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