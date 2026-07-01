Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Profitable Rheinmetall-Investition? 01.07.2026 10:04:13

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.07.2021 wurden Rheinmetall-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Rheinmetall-Papier bei 84,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,190 Rheinmetall-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie auf 990,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 179,17 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 079,17 Prozent zugenommen.

Rheinmetall erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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