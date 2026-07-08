DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Rheinmetall-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Rheinmetall-Aktie bei 53,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Rheinmetall-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,790 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (1 111,60 EUR), wäre die Investition nun 20 886,88 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 988,69 Prozent zugenommen.

Der Rheinmetall-Wert an der Börse wurde auf 52,72 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at