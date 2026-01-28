Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Investition
|
28.01.2026 10:04:00
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rheinmetall von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Rheinmetall-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rheinmetall-Aktie bei 732,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, hat nun 13,657 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (1 850,00 EUR), wäre die Investition nun 25 266,32 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 152,66 Prozent.
Zuletzt verbuchte Rheinmetall einen Börsenwert von 82,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
17:59
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
17:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)