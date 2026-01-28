DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rheinmetall von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Rheinmetall-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Rheinmetall-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rheinmetall-Aktie bei 732,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, hat nun 13,657 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (1 850,00 EUR), wäre die Investition nun 25 266,32 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 152,66 Prozent.

Zuletzt verbuchte Rheinmetall einen Börsenwert von 82,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at