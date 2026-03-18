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Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Rheinmetall-Anlage im Blick 18.03.2026 10:04:50

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rheinmetall-Investment verdienen können.

Die Rheinmetall-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 68,33 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,463 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 1 635,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 392,80 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2 292,80 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall belief sich zuletzt auf 75,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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