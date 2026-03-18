Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Anlage im Blick
|
18.03.2026 10:04:50
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Rheinmetall-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 68,33 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,463 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 1 635,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 392,80 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2 292,80 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall belief sich zuletzt auf 75,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
10:41
|IPO: KNDS will an die Börse - Zukunftspanzer hin oder her (dpa-AFX)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.03.26
|DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.03.26