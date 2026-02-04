Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Rheinmetall-Investition im Blick 04.02.2026 10:04:58

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Rheinmetall-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Rheinmetall-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 227,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,440 Rheinmetall-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Rheinmetall-Papiers auf 1 760,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 773,85 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 673,85 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Rheinmetall einen Börsenwert von 79,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

