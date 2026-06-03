DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Rheinmetall-Papier statt. Zum Handelsende stand das Rheinmetall-Papier an diesem Tag bei 86,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 115,393 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 190,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137 318,26 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 137 318,26 EUR entspricht einer Performance von +1 273,18 Prozent.

Jüngst verzeichnete Rheinmetall eine Marktkapitalisierung von 56,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at