Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rentabler Rheinmetall-Einstieg?
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03.06.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Rheinmetall-Papier statt. Zum Handelsende stand das Rheinmetall-Papier an diesem Tag bei 86,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 115,393 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 190,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137 318,26 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 137 318,26 EUR entspricht einer Performance von +1 273,18 Prozent.
Jüngst verzeichnete Rheinmetall eine Marktkapitalisierung von 56,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com