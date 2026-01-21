Rheinmetall Aktie

Frühe Anlage 21.01.2026 10:04:21

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rheinmetall-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Rheinmetall-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Rheinmetall-Anteile an diesem Tag 56,46 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,712 Rheinmetall-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 811,55 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Papiers am 20.01.2026 auf 1 909,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 3 281,15 Prozent.

Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich jüngst auf 88,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

21.01.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
20.01.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
15.01.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
