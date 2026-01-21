DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rheinmetall-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Rheinmetall-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Rheinmetall-Anteile an diesem Tag 56,46 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,712 Rheinmetall-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 811,55 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Papiers am 20.01.2026 auf 1 909,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 3 281,15 Prozent.

Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich jüngst auf 88,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at