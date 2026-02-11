Rheinmetall Aktie

Lohnendes Rheinmetall-Investment? 11.02.2026 10:04:06

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Rheinmetall-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Rheinmetall-Papier an diesem Tag bei 86,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,561 Rheinmetall-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 629,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 832,37 EUR wert. Mit einer Performance von +1 783,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Rheinmetall war somit zuletzt am Markt 75,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

