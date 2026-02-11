DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Rheinmetall-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Rheinmetall-Papier an diesem Tag bei 86,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,561 Rheinmetall-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 629,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 832,37 EUR wert. Mit einer Performance von +1 783,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Rheinmetall war somit zuletzt am Markt 75,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at