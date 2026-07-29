Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Lohnende Rheinmetall-Anlage?
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29.07.2026 10:03:44
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Rheinmetall-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rheinmetall-Anteile an diesem Tag 81,36 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Rheinmetall-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,291 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Rheinmetall-Papiers auf 1 086,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 357,92 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 13 357,92 EUR entspricht einer Performance von +1 235,79 Prozent.
Rheinmetall markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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