DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Rheinmetall-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 779,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,562 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rheinmetall-Papiers auf 1 051,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 591,23 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,88 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich jüngst auf 47,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at