Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Rheinmetall-Investition 20.05.2026 10:04:25

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Rheinmetall-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Rheinmetall-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1 780,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 0,056 Rheinmetall-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 1 207,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,81 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 32,19 Prozent vermindert.

Rheinmetall wurde am Markt mit 54,55 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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