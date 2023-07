DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes RWE-Investment eingefahren

Am 26.07.2020 wurden RWE-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die RWE-Aktie letztlich bei 32,79 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,497 RWE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.07.2023 auf 39,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 217,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,77 Prozent vermehrt.

RWE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at