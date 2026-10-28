DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren RWE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,13 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die RWE-Aktie investiert hat, hat nun 7,077 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 57,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 407,36 EUR wert. Damit wäre die Investition 307,36 Prozent mehr wert.

RWE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at