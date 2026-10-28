RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Frühe Investition
|
28.10.2026 10:03:56
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,13 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die RWE-Aktie investiert hat, hat nun 7,077 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 57,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 407,36 EUR wert. Damit wäre die Investition 307,36 Prozent mehr wert.
RWE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.
|
27.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.26
|RWE-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
27.10.26
|Schwacher Handel: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
26.10.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|59,02
|1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.