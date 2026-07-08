RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Investment im Blick
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08.07.2026 10:03:40
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingefahren
RWE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen RWE-Anteile an diesem Tag bei 14,89 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 671,817 RWE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.07.2026 38 011,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,58 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 280,11 Prozent zugenommen.
Alle RWE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andre Laaks, RWE
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