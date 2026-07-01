RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Performance im Blick
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01.07.2026 10:04:13
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der RWE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der RWE-Aktie betrug an diesem Tag 30,86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,404 RWE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 1 834,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,62 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,47 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von RWE belief sich jüngst auf 43,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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