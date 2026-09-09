RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Performance im Blick 09.09.2026 10:03:55

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RWE gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden RWE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,71 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 280,034 Anteilen. Die gehaltenen RWE-Papiere wären am 08.09.2026 16 594,79 EUR wert, da der Schlussstand 59,26 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 16 594,79 EUR, was einer positiven Performance von 65,95 Prozent entspricht.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE

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09.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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