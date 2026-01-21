RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Frühe Anlage
|
21.01.2026 10:04:21
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die RWE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des RWE-Papiers betrug an diesem Tag 11,79 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hat, hat nun 848,536 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 43 292,32 EUR, da sich der Wert eines RWE-Anteils am 20.01.2026 auf 51,02 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 332,92 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von RWE belief sich jüngst auf 37,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andre Laaks, RWE
Analysen zu RWE AG St.
|21.01.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
