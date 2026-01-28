DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in RWE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die RWE-Aktie bei 29,01 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,447 RWE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 52,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,08 EUR wert. Damit wäre die Investition um 82,08 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von RWE belief sich zuletzt auf 37,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at