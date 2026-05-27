RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Investition im Blick
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27.05.2026 10:03:35
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.05.2023 wurden RWE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 39,01 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 256,345 RWE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RWE-Papiers auf 57,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 616,76 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,17 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete RWE eine Marktkapitalisierung von 42,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andre Laaks, RWE
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