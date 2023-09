DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen RWE-Investment verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RWE gewesen.

Vor 10 Jahren wurden RWE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,28 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 42,965 Anteilen. Die gehaltenen RWE-Anteile wären am 05.09.2023 1 570,78 EUR wert, da der Schlussstand 36,56 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 57,08 Prozent.

RWE war somit zuletzt am Markt 27,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at