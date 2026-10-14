DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen RWE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das RWE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das RWE-Papier 34,04 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die RWE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,377 RWE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 740,31 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 13.10.2026 auf 59,24 EUR belief. Damit wäre die Investition 74,03 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für RWE eine Börsenbewertung in Höhe von 46,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at