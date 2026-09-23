DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RWE-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.09.2021 wurden RWE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,21 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die RWE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,046 RWE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 1 874,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,38 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,46 Prozent angewachsen.

RWE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at