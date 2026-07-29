DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RWE gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der RWE-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 29,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das RWE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 333,890 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 55,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 570,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85,71 Prozent gesteigert.

Insgesamt war RWE zuletzt 44,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at