DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die SAP SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 124,84 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAP SE-Aktie investiert, befänden sich nun 8,010 SAP SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 169,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 355,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,58 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von SAP SE betrug jüngst 193,19 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 fand der erste Handelstag des SAP SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des SAP SE-Papiers bei 53,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at