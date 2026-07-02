DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden SAP SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SAP SE-Papier bei 125,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 79,911 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.07.2026 auf 140,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 257,79 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 257,79 EUR entspricht einer Performance von +12,58 Prozent.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich zuletzt auf 156,45 Mrd. Euro. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der SAP SE-Aktie lag beim Börsengang bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at