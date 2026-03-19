DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SAP SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 19.03.2021 wurden SAP SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das SAP SE-Papier an diesem Tag 103,60 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 96,525 SAP SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.03.2026 15 583,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 161,44 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,83 Prozent.

SAP SE wurde am Markt mit 188,49 Mrd. Euro bewertet. SAP SE-Papiere wurden am 13.09.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SAP SE-Aktie lag damals bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at