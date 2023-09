DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in SAP SE abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SAP SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 14.09.2013 wurde die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 54,74 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAP SE-Aktie investiert, befänden sich nun 1,827 SAP SE-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 231,17 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 13.09.2023 auf 126,54 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +131,17 Prozent.

Am Markt war SAP SE jüngst 148,08 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der SAP SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Den ersten Handelstag begann das SAP SE-Papier bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

