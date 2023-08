DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen SAP SE-Investment verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SAP SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 88,24 EUR. Bei einem SAP SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,133 SAP SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.08.2023 146,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 128,88 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,06 Prozent zugenommen.

Alle SAP SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 149,25 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SAP SE-Anteile an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Zum Börsendebüt der SAP SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at