SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|SAP SE-Performance im Blick
|
22.01.2026 10:03:51
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 22.01.2021 wurden SAP SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 104,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAP SE-Aktie investiert, befänden sich nun 0,955 SAP SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.01.2026 auf 191,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,46 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 82,46 Prozent.
Der Marktwert von SAP SE betrug jüngst 220,89 Mrd. Euro. Die SAP SE-Aktie wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der SAP SE-Aktie lag beim Börsengang bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SAP SE
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|192,46
|-0,12%
