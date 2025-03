DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen SAP SE-Investment verdienen können.

SAP SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das SAP SE-Papier an diesem Tag 175,28 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,571 SAP SE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2025 gerechnet (264,70 EUR), wäre die Investition nun 151,02 EUR wert. Damit wäre die Investition 51,02 Prozent mehr wert.

Der SAP SE-Wert an der Börse wurde auf 308,80 Mrd. Euro beziffert. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at