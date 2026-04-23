DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das SAP SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,24 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,037 SAP SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.04.2026 2 103,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 149,82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 110,30 Prozent.

SAP SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 176,49 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 fand der erste Handelstag des SAP SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at