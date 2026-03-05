SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Rentabler SAP SE-Einstieg?
|
05.03.2026 10:03:31
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr angefallen
Am 05.03.2025 wurde die SAP SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der SAP SE-Aktie betrug an diesem Tag 264,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,378 SAP SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 167,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,23 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,77 Prozent.
SAP SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 193,21 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SAP SE-Anteile an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SAP SE-Aktie auf 53,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)