DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 05.03.2025 wurde die SAP SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der SAP SE-Aktie betrug an diesem Tag 264,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,378 SAP SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 167,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,23 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,77 Prozent.

SAP SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 193,21 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SAP SE-Anteile an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SAP SE-Aktie auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at