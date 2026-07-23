SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Performance unter der Lupe 23.07.2026 10:03:24

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden SAP SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 248,85 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 40,185 Anteilen. Die gehaltenen SAP SE-Aktien wären am 22.07.2026 5 306,01 EUR wert, da der Schlussstand 132,04 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 46,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SAP SE belief sich zuletzt auf 159,28 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Anteils auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

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