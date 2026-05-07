DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich SAP SE-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Papier SAP SE am 05.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR auszuzahlen. Damit wurde die SAP SE-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 6,38 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von SAP SE beläuft sich auf 2,74 Mrd. EUR. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 6,94 Prozent.

SAP SE-Dividenden-Rendite

Die SAP SE-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 149,80 EUR in den Feierabend. Heute wird der SAP SE-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem SAP SE-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die SAP SE-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der SAP SE-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,20 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,99 Prozent.

Gegenüberstellung von SAP SE-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von SAP SE via XETRA 21,79 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 24,85 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Bechtle) schneidet SAP SE im Jahr 2025 als überlegenste Dividenden-Aktie ab. Auch in puncto Dividendenrendite überzeugt SAP SE als Aktie mit höchster Rendite. folgt in der Peergroup auf SAP SE mit einer Dividende von 0,00 und einer Dividendenrendite von 0,00 Prozent.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie SAP SE

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,66 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,80 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie SAP SE

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens SAP SE steht aktuell bei 174,900 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SAP SE beläuft sich aktuell auf 33,92. Der Umsatz von SAP SE betrug in 2025 36,800 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 6,14 EUR.

Redaktion finanzen.at