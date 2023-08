DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Sartorius vz angefallen

Vor Jahren Sartorius vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Sartorius vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 443,90 EUR wert. Bei einem Sartorius vz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,253 Sartorius vz-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.08.2023 gerechnet (347,80 EUR), wäre die Investition nun 783,51 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,65 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Sartorius vz eine Marktkapitalisierung von 21,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at