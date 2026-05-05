DAX 40-Wert Scout24-Aktie: Hätte sich eine Scout24-Anlage von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Scout24-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Scout24-Papier an diesem Tag 69,96 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Scout24-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,429 Scout24-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 69,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,34 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,66 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Scout24 einen Börsenwert von 4,96 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Papiers fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Scout24-Anteilsschein bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at