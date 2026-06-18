DAX 40-Wert Scout24-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Scout24 Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Scout24 am 17.06.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,50 EUR vereinbart. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 13,64 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung lässt sich Scout24 95,90 Mio. EUR kosten. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 8,83 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging der Scout24-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 77,60 EUR aus dem Handel. Heute wird die Scout24-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Auszahlung der Dividende an die Scout24-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der Scout24-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,75 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,55 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von Scout24 via XETRA um 33,62 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -32,12 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Scout24

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,77 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,34 Prozent steigen.

Scout24-Kerndaten

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens Scout24 beträgt aktuell 5,383 Mrd. EUR. Scout24 besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,78. 2025 setzte Scout24 649,560 Mio. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 3,33 EUR.

Redaktion finanzen.at