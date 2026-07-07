DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Scout24-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Scout24-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Scout24-Papier bei 32,98 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,032 Scout24-Aktien. Die gehaltenen Scout24-Aktien wären am 06.07.2026 223,62 EUR wert, da der Schlussstand 73,75 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 123,62 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Scout24 eine Börsenbewertung in Höhe von 5,10 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 wagte die Scout24-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die Scout24-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at