Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Lukratives Scout24-Investment?
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31.03.2026 10:03:49
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 31.03.2023 wurden Scout24-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Scout24-Aktie bei 54,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 18,282 Scout24-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.03.2026 1 195,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,40 EUR belief. Mit einer Performance von +19,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,43 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 fand der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Scout24-Aktie auf 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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