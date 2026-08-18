Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Profitable Scout24-Anlage?
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18.08.2026 10:03:34
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.08.2023 wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,649 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 75,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,88 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +24,88 Prozent.
Scout24 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,43 Mrd. Euro. Scout24-Anteile wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Scout24-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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