Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Investition im Blick
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29.09.2026 10:03:33
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,34 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,296 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 219,68 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 28.09.2026 auf 66,65 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 119,68 Prozent angezogen.
Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,59 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Anteils fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Scout24-Aktie bei 30,75 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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