DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scout24-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 59,46 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Scout24-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,682 Scout24-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.05.2026 auf 72,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,59 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,59 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Scout24 einen Börsenwert von 5,05 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Anteils fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Scout24-Aktie lag beim Börsengang bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at