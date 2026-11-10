Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Lukrative Scout24-Anlage?
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10.11.2026 10:03:31
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 10.11.2023 wurde die Scout24-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,32 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,605 Scout24-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Scout24-Aktie auf 88,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,49 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 42,49 Prozent gleich.
Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,07 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Papiers fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Scout24-Aktie lag damals bei 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Scout24
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